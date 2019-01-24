Проблема нехватки учителей в Новой Зеландии угрожает началу учебного года

Веллингтон, , 14:08 — REGNUM В 2019 году школы в Новой Зеландии столкнулись с нехваткой учителей накануне начала нового учебного года. Об этом сообщает новозеландский информационный портал Stuff.

Для полного охвата учеников необходимо взять на работу ещё 380 человек; наибольший дефицит — 140 вакансий наблюдается в Окленде, а в столице, Веллингтоне, не хватает 43 специалиста. Прежде всего, речь идёт о преподавателях-иностранцах. Общая потребность новозеландских школ в дополнительных кадрах их-за рубежа оценивается в 850 человек, однако многие рабочие места до сих пор остаются незанятыми.

По оценкам правительства, школы будут вынуждены увеличивать классы и учебные группы, а уже нанятым учителям придётся перерабатывать. В результате, эти негативные факторы могут оказать влияние на 16 000 человек.

Отмечается, что на размещённые вакансии откликнулись 7000 человек, но министерство образования отобрало лишь несколько сотен с наилучшими показателями и квалификацией. Однако подобный перфекционизм, похоже, привёл к обратному результату, считают эксперты.