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Цена хлеба на Украине поднимется примерно на 15% — эксперт

Общество

Цены вырастут, но не так сильно, как в 2018 году

Цена хлеба на Украине поднимется примерно на 15% — эксперт
MelanieFHardy
Хлеб

Киев, 24 января 2019, 13:13 — REGNUM  По официальным данным, в 2018 году хлеб на Украине подорожал на 22%, заявил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт рассказал, что подорожание хлеба в 2018 году происходило более чем в 2 раза быстрее официальной инфляции:

«Это ещё раз подчёркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищённым слоям населения. А советы им раздают те, кто сам постоянно увеличивает размер своих костюмов из-за лишних килограммов», — подчеркнул Дорошенко.

По его прогнозам, в 2019 году цена хлеба поднимется примерно на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года цены на различные продукты в стране поднялись от 58% до 542%.

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Повышение цен на хлеб
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