Цена хлеба на Украине поднимется примерно на 15% — эксперт

Киев, , 13:13 — REGNUM По официальным данным, в 2018 году хлеб на Украине подорожал на 22%, заявил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт рассказал, что подорожание хлеба в 2018 году происходило более чем в 2 раза быстрее официальной инфляции:

«Это ещё раз подчёркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищённым слоям населения. А советы им раздают те, кто сам постоянно увеличивает размер своих костюмов из-за лишних килограммов», — подчеркнул Дорошенко.

По его прогнозам, в 2019 году цена хлеба поднимется примерно на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года цены на различные продукты в стране поднялись от 58% до 542%.

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