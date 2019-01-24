В Казахстане предложили разработать опознавательный знак для электромобилей

Астана, , 13:11 — REGNUM Ассоциация экологических организаций Казахстана обратилась в МВД республики с просьбой разработать опознавательный знак для электромобилей, заявил заместитель председателя ассоциации Елдос Абаканов, сообщает 24 января издание Zakon.kz.

По его словам, опознавательные знаки для электромобилей необходимы для того, чтобы водитель мог пользоваться возможными приоритетами на дороге.

Абаканов добавил, что в июле 2019 года планируется представить программу низкоуглеродного развития Астаны до 2050 года, которая войдет в стратегию развития города.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны направило в комитет администрации полиции МВД Казахстана предложение о разработке дорожного знака «Стоянка электромобилей».

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