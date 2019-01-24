Четверг, 24 Января 2019 года
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В Казахстане предложили разработать опознавательный знак для электромобилей

Общество

Знак необходим для предоставления водителям приоритетов, которые планируется утвердить

Астана, 24 января 2019, 13:11 — REGNUM  Ассоциация экологических организаций Казахстана обратилась в МВД республики с просьбой разработать опознавательный знак для электромобилей, заявил заместитель председателя ассоциации Елдос Абаканов, сообщает 24 января издание Zakon.kz.

По его словам, опознавательные знаки для электромобилей необходимы для того, чтобы водитель мог пользоваться возможными приоритетами на дороге.

Абаканов добавил, что в июле 2019 года планируется представить программу низкоуглеродного развития Астаны до 2050 года, которая войдет в стратегию развития города.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны направило в комитет администрации полиции МВД Казахстана предложение о разработке дорожного знака «Стоянка электромобилей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане планируют организовать специальные стоянки для электромобилей

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Электромобили
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