Четверг, 24 Января 2019 года
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Human Rights Watch: права миллионов текстильщиков Пакистана нарушаются

Общество

Сдельная заработная плата и ужасные условия труда — вот главные причины для беспокойства организации

Исламабад, 24 января 2019, 15:54 — REGNUM  Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch опубликовала доклад «Без переговоров» о положении с правами человека в текстильной промышленности Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, несколько миллионов работников текстильной промышленности Пакистана страдают от нарушения трудовых прав. Нарушения касаются принудительных переработок, отсутствия трудовых договоров, лишения отдыха и перерывов, а также сдельной оплаты труда. Главная причина сложившейся ситуации — слабость или полное отсутствие профсоюзов, которые не получают поддержки правительства. По данным Human Rights Watch, наиболее уязвимой группой являются женщины, которых часто увольняют во время беременности или заставляют брать дополнительную работу на дом.

Как известно, текстильная промышленность играет важнейшую роль в экономике Пакистана. На неё приходится 8% ВВП и 70% экспорта.

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Зарубежная хроника
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