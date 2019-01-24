В Южной Корее увеличилось число больных корью

Сеул, , 13:21 — REGNUM Количество заболевших корью в Южной Корее увеличилось до 37 человек, сообщает YTN.

Согласно представителям Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, 10-месячный ребенок в г. Кимпхо (провинция Кёнгидо) и 3-летний ребенок в г. Инчхон (административный округ Пупён) заболели корью, так как не были вовремя вакцинированы.

Согласно информации источника, заболевание распространяется по всей стране, включая г. Ансан, г. Пучхон, г. Сихын, г. Тэгу, а также в районах Тонджакку и Новонгу, г. Сеул.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем контагиозности (приближающимся к 100%), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

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