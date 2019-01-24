Компания Nintendo представила список инди-игр для консоли Nintendo Switch

Лондон, , 15:02 — REGNUM Британское подразделение компании Nintendo на своём YouTube-канале провело представление Indie Highlights. На ней показали независимые игры, выход которых ожидается на консоли Nintendo Switch.

Релиз ролевой игры Wargroove от студии Chucklefish ожидается 1 февраля. В проекте геймеры смогут управлять одним из 12 генералов и сражаться с противниками в напряжённых пошаговых боях.

Летом 2019 года на консоли выйдет ритмическая игра Double Kick Heroes. В этой музыкальной игре игроки будут уничтожать орды оживших мертвецов при помощи музыки и собственного чувства ритма.

Авторы игры Forager основывались на таких проектами как The Legend of Zelda, Terraria, Stardew Valley и Minecraft. Проект позволяет создавать собственный мир и принимать участие в многочисленных приключениях на его просторах. Релиз на Nintendo Switch ожидается скоро, но конкретная дата не сообщается.

Проект Inmost в жанре хоррор выйдет на консоли в 2019 году. Игрокам предстоит изучить истории трёх игровых персонажей в пугающем приключении по двум, непохожим друг на друга, мирам.

Также в 2019 году выйдет ролевая игра в пиксель-арт стилистике CrossCode. Проект расскажет о многопользовательской игре CrossWorld, в которую играют главные герои CrossCode. Геймерам предстоят напряжённые сражения со множеством противником в мире опасной виртуальной реальности.

Ролевой проект с элементами карточной коллекционной игры SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech также выйдет на Nintendo Switch в 2019 году. Игроков ожидает мир, в котором соседствуют монстры, магия и паровые технологии.

Это не полный список игр, релиз которых ожидается на консоли Nintendo Switch. Компания Nintendo обещает портировать на консоль популярные инди-игры вроде Hollow Knight, Fast RMX, Overcooked 2, Undertale иCeleste. Также геймеры уже сейчас могут сыграть в новые независимые проекты для Nintendo Switch. Unruly Heroes, Goat Simulator, When Ski Lifts Go Wrong уже доступны.

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