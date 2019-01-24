Работники университета Танзании требуют выплат от правительства

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:18 — REGNUM Члены сообщества научных работников Университета Дар-эс-Салама в Танзании (Udasa) сообщили, что им придется вступить в открытый конфликт с правительством Танзании, если оно не выдаст им обещанные выплаты к концу января. Об этом сообщает газета Nipashe.

Члены Udasa требуют от правительства выплаты 11 миллиардов танзанийских шиллингов (около 4,7 миллионов долларов США).

Они сообщили, что накопившиеся жилищные пособия и повышения зарплат так и не были выплачены. 23 января в Дар-эс-Саламе председатель Udasa Джордж Кахангва рассказал журналистам о том, что члены сообщества требуют выплат уже долгое время.

Кахангва подтвердил, что Udasa требует выплат зарплат за 5 месяцев молодым специалистом, повешения зарплат для рядовых сотрудников и выплат ежегодных компенсаций для пенсионеров.

«Мы надеемся, что правительство учтет просьбу специалистов о выплате обещанных средств, если нет, то это будет означать, что правительство объявило открытый конфликт между государством и научными работниками», — подчеркнул Кахангва.