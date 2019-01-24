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Оренбуржье возглавило антирейтинг по питанию в школах, детсадах и больницах

Общество

По итогам опроса, проведённого Общероссийским народным фронтом, Оренбургская область оказалась в лидерах регионов с наихудшей ситуацией в сфере социального питания

Оренбург, 24 января 2019, 13:20 — REGNUM  Оренбургская область по результатам опроса, проведённого экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) стала лидером по числу негативных оценок питания в больницах, детских садах и школах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации, регион набрал 52,3% негативных отзывов.

Стоит отметить, что такое количество отрицательных оценок получил и Дагестан, который указан на втором месте. Замыкает ТОП-10 антирейтинга Карелия (43,3%).

Опрос проводился в конце 2018 года. В нём приняли участие 38 тыс. респондентов.

Опрос проходил на независимой площадке ОНФ. Эксперт общественной организации и президент Института отраслевого питания. Владимир Чернигов отметил, что методику будут совершенствовать, например внесут ряд существенных дополнений, в частности оценку доступности горячего питания. Он сделал акцент на большом количестве респондентов, что свидетельствует об актуальности проблемы.

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