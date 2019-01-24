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В Казахстане рассказали о результатах цифровизации в здравоохранении

Общество

Организации здравоохранения ведут в электронном формате 103 формы первичной медицинской документации из 127

Астана, 24 января 2019, 12:53 — REGNUM  Переход медицинских учреждений Казахстана на электронный формат работы позволил сократить очереди пациентов и сэкономить время врачей, заявил заместитель министра здравоохранения республики Олжас Абишев, сообщает 24 января издание Informburo.

Чиновник напомнил, что в 2018 году Минздрав Казахстана совместно с акиматами (администрациями) регионов республики разработал и утвердил планы по внедрению безбумажного формата производства.

Абишев добавил, что по проекту безбумажного документооборота организации здравоохранения ведут в электронном формате 103 отчетно-учетных формы первичной медицинской документации. Всего Минздрав республики утвердил 127 форм документации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев заявил, что «больничные листы» в республике планируется перевести в электронный формат.

Читайте ранее в этом сюжете: «Больничные листы» в Казахстане планируют перевести в электронный вид

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