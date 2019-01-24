Грузия на пороге эпидемии кори

Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Грузия сегодня находится на пороге массовой вспышки эпидемии кори, заявил на пресс-конференции 24 января научный директор Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.

По его информации, на данный момент в целом по стране зарегистрировано 580 случаев этого заболевания, а основными очагами его распространения являются Тбилиси и регионы Самегрело, Имерети и Кахети.

Минздрав и его подведомственная структура — Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения категорически призывают граждан Грузии любого возраста пройти вакцинацию против кори. Более того, для определенных категорий населения эта прививка будет обязательной. В частности, ребенка могут не принять в детсад, школу, а абитуриента — в вуз, если он не предъявит документ, подтверждающий, что ему сделали эту прививку. А тем, что уже учится, могут приостановить статус ученика или студента.

По словам Пааты Имнадзе, если от гриппа еще может уберечь личная гигиена и дезинфекция, то от кори такие меры не спасают, поэтому единственным путем предотвращения заражения является вакцинация.

На данный момент, по данным Национального центра контроля заболеваний, прививку против кори уже сделали 12 000 человек, а на фоне прозвучавших сегодня предупреждений можно ожидать, что число прошедших вакцинацию резко увеличится. Тем более, что корью сегодня заболевают не столько дети дошкольного или школьного возраста, сколько взрослое население. Как ранее сообщили представители Национального центра контроля заболеваний, основной контингент заболевших корью — граждане в возрасте от 20 до 40 лет, у которых болезнь протекает с серьезными осложнениями, в основном в виде воспаления легких.

Что касается свиного гриппа, по информации Пааты Имнадзе, заболеваемость в последние дни упала, но поводов для успокоения нет, так как новой вспышки этой болезни ожидают в феврале и марте. По его же разъяснению, пока погода не установится и воздух не прогреется, вероятность вспышки гриппа велика.

В минздраве также сообщили, что с целью проведения вакцинации против гриппа в Грузию завезено дополнительно 7 тысяч доз вакцины. В том числе, вакцины для прививки детей.

Подобные сообщения уже получили отклики среди пользователей грузинских социальных сетей. Наиболее дотошные и недоверчивые граждане предполагают, что в страну завезена партия новой вакцины, которую хотят опробовать на населении.

Эти и другие сообщения и предположения категорически опровергают чиновники минздрава и сами врачи, утверждая, что и свиной грипп, и корь распространены не только в Грузии. Приводят и специальные статистические данные, в том числе соответствующих структур и центров США, которые подтверждают высокую заболеваемость корью и гриппом и на американском континенте.