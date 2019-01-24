Университеты Индии увеличат прием «высокорожденных» индусов на 300 000

Нью-Дели, , 17:01 — REGNUM Ради введения квоты для индусов из высоких каст придется увеличить прием в учреждения высшего образования, финансируемые из федерального бюджета, на 300 000 человек. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Увеличение приема в государственные ВУЗы будет осуществляться в две фазы и должно быть завершено к середине 2021 года. Учреждения высшего образования, финансируемые из бюджетов штатов, также должны будут увеличить прием абитуриентов на 25%. Сообщается, что на один только Делийский университет придется примерно 16 тысяч новых студентов. Точные цифры по каждому из государственных ВУЗов будут известны после 31 января 2019 года, когда все учреждения предоставят правительственным ведомствам отчет о дополнительных финансовых затратах, сопряженных с введением новой квоты.

Напомним, что в начале января 2019 года кабинет министров Индии одобрил выделение 10% мест на государственной службе и в образовательных учреждениях для малоимущих индусов из высших каст. Годовой доход претендентов на получение места в пределах квоты не должен превышать 800 тысяч рупий (750 тысяч рублей). Набор по новой квоте в высшие учебные заведения начнется с 1 февраля 2019 года.