В 2018 году в Подмосковье вручили ключи 10 тыс. обманутым дольщикам

Красногорск, , 12:43 — REGNUM В 2018 году в Подмосковье было введено в эксплуатацию 40 проблемных объектов недвижимости на 13 064 обманутых дольщика. Такие данные на заседании Московской областной думы привела министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, выступая с докладом на тему «Реализация мероприятий по обеспечению прав участников долевого строительства в 2018 году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ключи от нового жилья получили 10 531 человек по 36 объектам.

Министр уточнила, что по 60 проектам было найдено оптимальное решение вопроса — среди них ЖК «Березовая роща», ЖК «Альянс», ЖК «Сходня Парк». В настоящий момент идёт поиск инвестора по 45 проектам на 6 966 граждан: для решения вопроса необходимо привлечь 13,2 млрд рублей.

Также происходит поиск соинвестора по 15 проектов на 2 551 человек.

По словам Федотовой, были найдены решения по 22 объектам на 7 468 граждан. Среди них — ЖК «Изумрудная долина», ЖК «Высокие жаворонки», ЖК «Купавино», ЖК «Нахабино Центральное», ЖК «Квартал Европа».

«Объем привлечённого внебюджетного финансирования составляет 9 млрд рублей», — добавила она.

Напомним, с 2012 по 2017 годы в регионе были обеспечены права 19 717 граждан по 119 объектами. Общая сумма привлеченных средств составила 50 млрд внебюджетных средств.