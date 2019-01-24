Из Уганды депортировали сотрудников телекоммуникационной компании – СМИ

Кампала, , 12:40 — REGNUM Службы безопасности Уганды подтвердили депортацию двух высокопоставленных сотрудников телекоммуникационной компании MTN Uganda. Их обвиняли в причастности к «опасной иностранной группировке», представляющей угрозу безопасности Уганды. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Мистер Пренто (маркетинговый директор MТN Uganda Оливьер Пренто) и мисс Билендж (начальник отдела продаж и распространения Анни Билендж Табура) были депортированы из Уганды в их родные страны, Францию и Руанду. MTN Uganda вместе со всеми сотрудниками готова продолжать работу, уважая законы страны», — говорит официальное сообщение MTN Uganda.

Службы безопасности сообщили, что причина депортации в регулярных связях руководства с «плохими людьми». Представители служб безопасности добавили, что Пренто и Табура прослушивали звонки правительства, бизнесменов, а записи этих разговоров предоставляли спецслужбам других стран.

Однако службы безопасности не смогли подтвердить предъявленные обвинения.