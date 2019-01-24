Члена банды киллеров из Северной Осетии посадили на 17 лет

Владикавказ, , 12:29 — REGNUM В Северной Осетии вынесен приговор Артуру Д. — члену банды Аслана Гагиева. Решением Советского районного суда города Владикавказа его признали виновным в участии в преступной организации, совершении убийств более двух лиц, покушении на убийство, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном лишении человека свободы, сообщили 24 января в суде.

В судебной инстанции отметили, что пожизненного заключения подсудимому удалось избежать, благодаря тому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и «передал в распоряжение органов расследования ценную информацию о своей роли в преступной организации, о роли ее руководителя, а также действиях остальных участников преступной группы».

Читайте также: Главаря банды киллеров обвинили в шести убийствах на территории РСО-Алании

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время под следствием находится уроженец Грузии Аслан Гагиев — организатор трех банд, промышлявших убийствами на территории Северной Осетии, Подмосковья и других регионов России. Сообщалось, что бандиты под руководством Гагиева совершили более 49 эпизодов преступной деятельности, от их рук погибли более 60 человек.

После разоблачения бандгруппы главарь ОПГ скрывался от следствия за границей. Его поймали в 2015 году в Австрии и экстрадировали в Россию лишь летом 2018 года. Свою вину обвиняемый в кровавых преступлениях не признал.

Всего в банду входили 53 участника. С 2014 года в течение нескольких лет они совершили около 60 убийств. В разное время уже осуждены к длительным срокам, вплоть до пожизненных, 22 члена преступной организации. Уголовное дело в отношении еще 12 членов банды будут рассматривать не в Северной Осетии, а в Москве.