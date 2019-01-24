В Петербурге мужчину будут судить за причинение смерти из-за парковки

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Перед судом в Калининском районе Санкт-Петербурга в ближайшее время предстанет мужчина, который нанес незнакомцу смертельные травмы в ходе конфликта из-за парковочного места.

Как сообщили в прокуратуре города, злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Конфликт произошел вечером 6 сентября 2018 года у дома 87 по проспекту Металлистов. Обвиняемый жестоко избил руками и ногами 40-летнего мужчину, который упал на асфальт, а позже скончался в автомобиле скорой помощи от полученных повреждений — закрытой тупой травмы головы, с отеком и дислокацией головного мозга.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили 24 января в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте также: «Люди озверели!»: в Нижнем Новгороде мать с ребёнком на руках избили щёткой

Как сообщало ИА REGNUM, конфликты из-за парковки в российских городах нередко приводят к дракам. В декабре 2018 года в жительница Нижнего Новгорода, посчитав, что автомобиль другой горожанки мешает ей проехать, избила оппонентку щёткой для очистки снега, хотя у жертвы в момент конфликта на руках был семимесячный ребёнок.