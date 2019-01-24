Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права

Москва, , 12:21 — REGNUM Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один. Об этом 24 января сообщает «Коммерсантъ».

Если объединить «площадку» и «город», увеличится время тестовых испытаний, отмечают в министерстве. В 2017 году учащиеся автошкол сдавали экзамен в среднем с 5,6 попытки. С первого раза «площадку» прошли 44% экзаменующихся, «город» — 34%.

После реформы пересдавать придется весь экзамен, вырастет количество передач и нагрузка на инспекторов. Также вырастет финансовая нагрузка на автошколы.

ГИБДД стоит «проработать риски в целях их минимизации», полагают в Минэкономразвития. Для этого нужен эксперимент при сохранении действующих правил.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД с лета 2018 года предлагает объединить тестовые задания на «площадке» и в «городе». Проект соответствующего постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов в середине января.

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