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В Ярославской области Борисоглебский районный суд закроют в 2020 году

Общество

Возможно, в поселке останется один судья

В Ярославской области Борисоглебский районный суд закроют в 2020 году
Ярославский областной суд

п.г.т. Борисоглебский, Ярославская область, 24 января 2019, 12:14 — REGNUM  Борисоглебский районный суд Ярославской области закроют только через год после подписания закона президентом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время проект закона принят Госдумой во втором чтении. В нем говорится о том, что суд будет ликвидирован через год после официального опубликования документа, то есть не ранее 2020 года.

Территория Борисоглебского района будет обслуживаться Ростовским районным судом. В самом поселке Борисоглебский будет образовано постоянное судебное присутствие. Возможно, там также останется работать один федеральный судья.

Окончательное решение о формате работы присутствия примет управление судебного департамента по Ярославской области совместно с областным судом после опубликования документа.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ликвидировала Борисоглебский районный суд Ярославской области

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