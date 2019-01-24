В Ханое планируют построить стадион на 100 тысяч мест

Ханой, , 14:48 — REGNUM Вьетнамская FLC Group, крупный конгломерат, которому, в частности, принадлежит авиакомпания Bamboo Airways, подала на рассмотрение властям Ханоя проект туристическо-развлекательного комплекса, центральной частью которого станет крытый стадион на 100 тыс. мест, который может занять место среди самых крупных и современных стадионов мира. Новый стадион будет способен принимать события мирового уровня, сообщает издание VNExpress.

По словам заместителя председателя FLC Group Ле Тхань Виня, первая фаза проекта обойдется более, чем в $1 млрд. Помимо стадиона, на территории комплекса будет разбито поле для гольфа и построены трасса Formula 1, пятизвездочные отели, тематический парк, зоопарк, международный летний детский лагерь.

По расчетам компании, комплекс займет 1−2 тыс. гектаров. FLC заявляют, что комплекс будет строиться таким образом, чтобы не нарушать план городской застройки, а также будет вписан в городскую среду, в частности, иметь прямую транспортную связь с аэропортом Нойбай.