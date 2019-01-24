Лечение редких заболеваний в Подмосковье получит федеральное финансирование

Красногорск, , 12:03 — REGNUM Московская областная дума поддержала включение пяти редких (орфанных) заболеваний в федеральную программу финансирования. Соответствующие изменения в закон «О здравоохранении в Московской области» для приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным были приняты на заседании регионального парламента 24 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»), расширение перечня позволит увеличить число редких заболеваний, которые будут финансироваться из регионального бюджета.

«Если в 2017 году за счёт регионального бюджета получали лекарственное обеспечение 721 человек, и тратился 1 млрд 220 млн рублей, в 2018 — 1 млрд 300 млн рублей, 765 человек, то в 2019 году планируется увеличить число получающих лекарственное обеспечение для 908 человек и затратить на эти цели 1 млрд 600 млн рублей», — добавил он.

Напомним, федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации 299-ФЗ был принят 3 августа 2018 года. Он направлен на передачу полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муккополисахаридозом (типами I, II, VI) федеральному органу исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

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