В Госдуме хотят увеличить скоростной режим на федеральных трассах

Москва, , 12:01 — REGNUM В Госдуме призвали провести аудит дорог и увеличить скоростной режим на трассах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

«Сначала проводим полный аудит улично-дорожной сети, особенно федеральных трасс, на наличие необоснованных запрещающих знаков, ограничивающих скоростной режим, убираем их», — предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

Также он призвал увеличить скоростной режим на федеральных трассах. Он указал на то, что некоторые трассы могут выдержать скоростные нагрузки не менее 130 км/ч.

«Скоростные режимы у нас не менялись с 70-х годов прошлого века. Ведь что получается: по Новой Риге едешь 110 км/ч, а по Минскому шоссе до самого Бреста — 90 км/ч. Заезжаешь в Беларусь — разрешено 120 км/ч», — указал парламентарий.

Лысаков в целом высказался против отмены «ненаказуемых 20 км/ч».