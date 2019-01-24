В Косово продолжающаяся месяц забастовка медиков только набирает обороты

Приштина, , 12:37 — REGNUM К забастовке хирургов университетского клинического центра Косово, которая началась еще 17 декабря, присоединились специалисты по сосудистой хирургии по всей стране. Медики требуют увеличения зарплат до уровня прокуроров и судей.

Как сообщил сотрудникам албанского новостного агентства «Telegrafi» представитель коллегиума хирургов Арбер Морина, забастовка будет продолжаться и не прекратится до тех пор, пока соответствующие институты власти Косово не выполнят их требований:

«Могу подтвердить, что каждый день к забастовке хирургов присоединяются новые коллеги, которые разделяют наши требования. Наконец, и специалисты, занимающиеся сосудистой хирургией присоединились к забастовке», — заявил Морина.

По словам Морины, в забастовке участвуют более 220 врачей. Выполняются только срочные операции.

Реакции со стороны представителей власти пока что не последовало.

Напомним, забастовка медицинских работников в Косово длится более месяца. За это время к забастовке специалистов клинического центра присоединились ортопедическая клиника и работники региональных медицинских центров. Ежегодно Косово покидают около двух тысяч медицинских работников.