Четверг, 24 Января 2019 года
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В Косово продолжающаяся месяц забастовка медиков только набирает обороты

Общество

Забастовка медицинских работников в Косово продолжается уже более месяца

Приштина, 24 января 2019, 12:37 — REGNUM  К забастовке хирургов университетского клинического центра Косово, которая началась еще 17 декабря, присоединились специалисты по сосудистой хирургии по всей стране. Медики требуют увеличения зарплат до уровня прокуроров и судей.

Как сообщил сотрудникам албанского новостного агентства «Telegrafi» представитель коллегиума хирургов Арбер Морина, забастовка будет продолжаться и не прекратится до тех пор, пока соответствующие институты власти Косово не выполнят их требований:

«Могу подтвердить, что каждый день к забастовке хирургов присоединяются новые коллеги, которые разделяют наши требования. Наконец, и специалисты, занимающиеся сосудистой хирургией присоединились к забастовке», — заявил Морина.

По словам Морины, в забастовке участвуют более 220 врачей. Выполняются только срочные операции.

Реакции со стороны представителей власти пока что не последовало.

Напомним, забастовка медицинских работников в Косово длится более месяца. За это время к забастовке специалистов клинического центра присоединились ортопедическая клиника и работники региональных медицинских центров. Ежегодно Косово покидают около двух тысяч медицинских работников.

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Зарубежная хроника
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