Петербург перечислил ветеранам и блокадникам 1,6 млрд в честь праздника

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Единовременная денежная выплата произведена 382 тыс. 473 жителям Северной столицы в связи с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили 24 января в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

Выплаты осуществлены из средств городского бюджета в автоматическом порядке, на основании сведений, имеющихся в органах социальной защиты населения. На них потрачено 1,6 млрд рублей.

Среди получателей выплаты — 114 427 проживающих в Петербурге ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников и бывших узников фашистских лагерей. Все они получили по 7000 рублей.

Еще 268 046 жителям города, родившимся до 3 сентября 1945 года и не относящимся ни к одной из указанных категорий, выплачено по 3000 рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня проживает 86 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как сообщили ранее в Смольном, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в течение 2019 года будет произведена единовременная денежная выплата гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», зарегистрированным в других субъектах Российской Федерации. Они получат из бюджета Санкт-Петербурга по 7000 рублей.

В настоящее время идет сбор заявлений от жителей других субъектов Федерации и документов, подтверждающих право на единовременную денежную выплату.

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