Экс-глава аппарата думы Челябинска осуждён условно

Челябинск, , 11:49 — REGNUM Бывший руководитель аппарата думы Челябинска Юрий Чанов осуждён условно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Чанов обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Следствие посчитало, что он пообещал руководителю муниципального автономного учреждения «Новый Художественный театр» добиться согласования плана проведения V Международного фестиваля — лаборатории спектаклей малых форм «CHELoBEK ТЕАТРА», а также расходной сметы, в которую должна была быть включена субсидия из бюджета города в размере 4 млн рублей. Взамен Чанов запросил 10% планируемой субсидии — 400 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Приговором суда чанову назначено 1 год и 6 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 20 тыс. рублей.