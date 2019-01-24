РЖД направили на развитие БАМа и Транссиба 47 млрд рублей в 2018 году

Москва, , 11:45 — REGNUM Объём инвестиций, направленных «Российскими железными дорогами» в 2018 году на развитие БАМа и Транссиба, составил 47 млрд рублей. Об этом 24 января сообщает пресс-служба предприятия.

Развитие инфраструктуры Восточного полигона железных дорог осуществляется в рамках проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». В минувшем году на этом направлении построено и реконструировано около 40 км железнодорожных путей, уложено более 80 новых стрелочных переводов, завершена проходка нового Байкальского тоннеля протяженностью 6682 м.

На предприятии отметили, что по итогам года инфраструктура магистралей пополнилась 4,3 км дополнительных главных путей, четырьмя станциями, семью разъездами, четырьмя тяговыми подстанциями. Также было проложено 32,4 км контактной сети, 82,9 км линий автоблокировки на участке Тайдут — Могзон — Сохондо, 11 малых мостов, земляное полотно на шести участках, четыре объекта локомотивного хозяйства, шесть жилых домов для работников.

Реализация проекта началась в 2013 году. Всего за пять лет выполнены работы по строительству и реконструкции 37 станций, строительству 28 разъездов, построено 254 км вторых путей и другие. Комплекс первоочередных мероприятий реализуется с целью ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения к 2020 году дополнительного объема перевозок грузов российских компаний до 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года.

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