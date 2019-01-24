По «Анне Карениной» снимут телесериал с американо-корейской актрисой

Торонто, Канада, , 11:46 — REGNUM Роман «Анна Каренина» получит современную адаптацию в виде сериала. Он будет называться Anna K, а главную роль в нём сыграем американо-корейская актриса, сообщает Deadline.

Анна из предстоящего сериала будет жительницей Нью-Йорка, работающей в IT-сфере. Девушке предстоит сделать непростой выбор между женихом, которого выбрала её семья, и молодым человеком, которого она считает своей настоящей любовью. Известно, что сериал снимут по роману Дженни Ли, пересказывающему оригинальное произведение Льва Толстого на современный лад. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Напомним, что по известному роману Льва Толстого «Анна Каренина» снято 10 сериалов и 21 фильм. Последний из них вышел в 2012 году, а главные роли в нём исполнили британские актёры: Кира Найтли, Джуд Лоу и Аарон Тейлор-Джонсон. Фильм получил премию «Оскар» за «лучший дизайн костюмов», однако был неоднозначно оценён зрителями и критиками. На специализированном сервисе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 63% при средней оценке 6,5/10.

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