В Переславле новые ларьки в кремле не понравились любителям старины

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:30 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области на Красной площади на территории кремля XII века появились новые деревянные ларьки, внешний вид которых не понравился градозащитникам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деревянные ларьки поставили рядом с знаменитыми храмами, древнейшим из которых является Спасо-Преображенский собор.

При проектировании и возведении даже нестационарных объектов в историческом центре, непосредственно в древнем Переславском кремле, основу которого составляют объекты наследия 12 века, подрядчикам необходимо быть максимально внимательными и предварительно консультироваться с органами охраны объектов культурного наследия» — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM искусствовед, член ВООПиИК Александра Андреева.

Переславцы написали заявление об этом в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Как следует из ответа департамента, городские власти, действительно, нарушили закон. Торговые павильоны возведены без разработки мер обеспечения сохранности объектов культурного наследия, с которыми они соседствуют.

Департамент принял решение о начале административного производства в отношении органов местного самоуправления Переславля-Залесского. Будет ли кто-то из чиновников наказан, и что ждет сами ларьки, в ответе не сообщается.

Решение о возведении новых нестационарных объектов на Красной площади было принято бывшим мэром Переславля Владимиром Волковым. Он обещал губернатору Дмитрию Миронову во время его визита на Красную площадь в Переславле летом 2017 года построить объекты, гармонично вписывающиеся в архитектуру древнего города.

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