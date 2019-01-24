Игра Project Winter: как идентифицировать убийц и сразиться с медведями

Эмеривилл , США, , 14:00 — REGNUM Восемь неудачников в легкой одежде оказались выброшенными в холодную и морозную область, где должны доказать свое право на жизнь. Они еще не знают, что двое из них предатели, которые сговорились лишить их этой жизни.

Традиционные кооперативные игры с элементами выживания обычно побуждают игроков дружить и объединять усилия. Иногда группе игроков в определенный момент приходится конкурировать за ограниченное количество эвакуационных мест или просто дурачиться. Но что, если внедрить в геймплей скрытые роли, заставив всех игроков искать и идентифицировать убийц?

Обычно подобный игровой процесс наблюдается в различных вариациях ролевой «Мафии», но разрабатываемаяProject Winterобъединяет в себе элементы экшена с видом сверху и стратегии с командным взаимодействием. Столь необычная смесь позволит игрокам исследовать местность в поисках ресурсов, коммуницировать друг с другом и предавать недавних друзей. Причем все это происходит в режиме реального времени. Банальный процесс выживания сопровождается видом сверху и позволяет искать еду и топливо, ремонтировать сломанные вещи и сражаться с хищниками. Это очень интересный и кинематографичный момент — битвы с медведями проходят в режиме пошаговой стратегии, где игрокам необходимо занять правильные места. Чем больше вы находите ресурсов, тем сильнее становитесь — и это главная проблема двух злодеев.

Иллюстрация: Скриншот игры Project Winter Иллюстрация: Скриншот игры Project Winter Иллюстрация: Скриншот игры Project Winter Иллюстрация: Скриншот игры Project Winter Иллюстрация: Скриншот игры Project Winter Иллюстрация: Скриншот игры Project Winter

Предателей вProject Winterвсего двое, но они знают друг дружку в лицо и могут объединять свои усилия. Главная цель — ослабить группу, вывести на засаду из хищников, разделить, убить поодиночке, ограбить и запугать. В начале игры они достаточно слабы, но с каждой порцией лжи, распространяемой среди честных путешественников, их силы убеждения будут лишь возрастать. Дабы не пасть под коварными ударами предателей, все игроки должны соблюдать осторожность и наблюдать за окружающими.

Project Winter на данный момент находится в стадии закрытых тестирований, а в ранний доступ выйдет в первом квартале 2019 года .

Вы можете прочитать этот и другие материалы на игровую тему здесь.