Соревнования с искусственным интеллектом прошли в Южной Корее

Сеул, , 11:48 — REGNUM 23 января в здании южнокорейского разработчика видеоигр NHN Entertainment в Сеуле прошло соревнование по игре бадук (аналог китайской «го») «TOP 5 Professional vs Handol», сообщает TV Chosun.

«Handol» — искусственный интеллект по игре в бадук (стратегия), разработанный компанией NHN Entertainment. Считается, что Handol лучше программы AlphaGo, разработанной Google DeepMind в 2015 году.

В процессе игры, искусственный интеллект обыграл всех своих соперников. Против искусственного интеллекта боролись профессиональные игроки с 9 — даном: Син Мин Джун, Ли Дон Хун, Ким Джи Сок, Син Джин Со и Пак Джон Хван.

«Принципиальное различие между Handol и человеком — это ошибка, — сказал один из профессиональных игроков. — Во время игры человек против человека, есть вероятность, что кто-то совершит ошибку, однако искусственный интеллект ошибок не делает».