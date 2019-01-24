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Соревнования с искусственным интеллектом прошли в Южной Корее

Наука

Искусственный интеллект обыграл всех

Сеул, 24 января 2019, 11:48 — REGNUM  23 января в здании южнокорейского разработчика видеоигр NHN Entertainment в Сеуле прошло соревнование по игре бадук (аналог китайской «го») «TOP 5 Professional vs Handol», сообщает TV Chosun.

«Handol» — искусственный интеллект по игре в бадук (стратегия), разработанный компанией NHN Entertainment. Считается, что Handol лучше программы AlphaGo, разработанной Google DeepMind в 2015 году.

В процессе игры, искусственный интеллект обыграл всех своих соперников. Против искусственного интеллекта боролись профессиональные игроки с 9 — даном: Син Мин Джун, Ли Дон Хун, Ким Джи Сок, Син Джин Со и Пак Джон Хван.

«Принципиальное различие между Handol и человеком — это ошибка, — сказал один из профессиональных игроков. — Во время игры человек против человека, есть вероятность, что кто-то совершит ошибку, однако искусственный интеллект ошибок не делает».

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Искусственный интеллект
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