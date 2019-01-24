Две трети граждан РФ дистанцируются от участия в политике

Москва, , 11:10 — REGNUM В России увеличилось число желающих более активно участвовать в политике. Если в 2006 году об этом заявляли 19% граждан, то в 2018 году их доля выросла до 25%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центра».

При этом большинство граждан РФ (74%) дистанцируются от политического участия в жизни страны, объясняя это тем, что «политика — не для рядовых граждан, политикой занимаются власти» — 31%, «нет времени» — 28%.

Не разбираются и «ничего не понимают в политике» 25% граждан РФ. По мнению 21% опрошенных, «всё равно ничего изменить нельзя», а 10% заявили, что «политика — грязное дело, не хочется мараться».

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 75% граждан РФ считают, что на сегодняшний день Россия является великой державой. А по мнению 58%, Россия — передовая, развитая страна.

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