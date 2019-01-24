Компании Crytek и Improbable объединились для создания видеоигры

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:33 — REGNUM Компании Crytek и Improbable объявили о своём сотрудничестве. При помощи технологий обеих фирм-разработчиков планируется создать новую многопользовательскую игру, сообщается на официальном сайте Crytek.

Проект будет разработан на движке CryEngine (собственность Crytek) при поддержке облачного сервиса SpatialOS (собственность Improbable). Разработчики хотят сделать акцент на игровом процессе «нового поколения». Сейчас игра находится на самой ранней стадии разработки. Представители Crytek также сообщили о своём желании работать и с другими разработчиками технологий, сервисов и инструментов для создания уникального игрового опыта.

Напомним, что недавно завершился конфликт между компаниями Improbable и Unity. Unity наложили запрет на использование облачного сервиса SpatialOS, позволяющего активировать мультиплеер в играх на Unity. Позже решение было найдено — SpatialOS стала допустимой программой, однако она не будет официально поддерживаться со стороны Unity. Это значит, что компания не несёт никаких гарантий за её работоспособность совместно с новыми версиями Unity.

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