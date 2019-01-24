Новозеландский музыкант обвинил Huawei в плагиате

Веллингтон, , 11:25 — REGNUM Новозеландский музыкант Найджел Стэнфорд обвинил корпорацию Huawei в плагиате. В своём Facebook он утверждает, что компания использовала кадры из его клипа в своём рекламном ролике.

В 2014 году Стэнфорд опубликовал на YouTube клип CYMATICS, в котором музыкальную составляющую объединил с научными экспериментами. В видео исполнитель продемонстрировал, как звуковые волны влияют на песок, жидкость, огонь и электричество. За несколько лет ролик набрал более 24 млн просмотров.

Недавно Стэнфорд в одном из супермаркетов Tesco Extra в Великобритании наткнулся на рекламный ролик Huawei MediaPad M3 Lite, который компания выпустила в 2017 году. В нём музыкант узнал кадры из своего клипа, после чего оставил в своём Facebook запись с просьбой всех, кто увидит рекламу где-либо, связаться с ним.

Уже через несколько часов после публикации этого поста ролик о девайсе пропал с официального канала Huawei на YouTube и сайта компании. Все копии, размещенные в соцсетях, также бесследно исчезли. О сходстве клипов можно судить только по скриншотам, которые Стэнфорд заблаговременно сделал.

https://www.facebook.com/johnstanfordmusic/photos/a.10150182544537644/10156075862512643/

Представители Huawei пока никак не прокомментировали обвинения в плагиате. По словам подписчиков Найджела, которые успели посмотреть ролик компании, он собрал более 3 млн просмотров на YouTube. Музыкант намерен воспользоваться услугами адвокатов и проследить за тем, чтобы реклама с кадрами из его клипа больше не появлялась в магазинах организации.

Ранее обвинения в плагиате получила и американская певица Ариана Гранде. Рэп-исполнительница Princess Nokia заявила, что её коллега позаимствовала несколько строк из песни Mine для своего нового сингла 7 Rings. Подобные обвинения в краже текстов и идей выдвинули и два других американских рэп-исполнителя — Soulja Boy и 2 Chainz.

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