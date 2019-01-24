Последствия снегопада парализовали Воронеж

Воронеж, , 10:50 — REGNUM Добраться до работы вовремя для большинства воронежцев утром 24 января оказалось невыполнимой задачей — после снегопада, прошедшего ночью, Воронеж фактически встал в пробках, передает корреспондент ИА REGNUM. По данным на 08:00 — 09:00 уровень заторов в городе сервисом Яндекс. пробки оценивался в девять баллов.

Самый длинный затор отмечался на участке улицы Плехановской и Московского проспекта — от перекрёстка у ТЦ «Галереи Чижова» до остановки ТРЦ «Московский проспект» средняя скорость движения автомобилей составляла не более семи километров в час.

На 10:40, несмотря на то, что час пик миновал, уровень заторов все равно достаточно высокий для этого времени — шесть баллов. Участок Плехановской от «Галереи Чижова» и фактически весь Московский проспект в сторону центра города стоит. По всему городу зафиксировано несколько аварий, которые также усложняют дорожную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, о сильном снегопаде в Воронеже ГУ МЧС предупредило жителей накануне. Мэрия обратилась к воронежцам с просьбами по возможности не пользоваться личным автотранспортом в четверг. Но. судя по всему, к призывам прислушались не многие.

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