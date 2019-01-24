В Перми анонсировали создание первого женского стройотряда

Пермь, , 10:43 — REGNUM Создание первого женского стройотряда, который будет трудиться на объектах регионального и всероссийского масштаба, анонсировала 24 января пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

«В смешанных стройотрядах девушки не скучают на работе. Для них всегда найдётся задание. В основном это, конечно, штукатурно-малярные работы, но согласитесь, что без них на стройке никуда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза отметили, что участие в стройотряде открывает новые перспективы получения знаний и практических навыков, а также высокой оплаты труда. Стройотрядовцам будет доступно сотрудничество с лучшими застройщиками России, а также девушки смогут отправиться в «незабываемые приключения».

Ранее команда ПНИПУ получила первое место в дисциплине «Бурение скважин» на XIII Всероссийской студенческой олимпиаде по комплексу фундаментальных геологических наук и прикладной геологии.

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