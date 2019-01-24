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Депутаты Госдумы предлагают коммунальную амнистию

Общество

Для ряда категорий граждан

Москва, 24 января 2019, 10:27 — REGNUM  Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает провести коммунальную амнистию для ряда категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

«Может быть, мы все-таки не будем закрывать окно надежды… Пусть надежда на справедливость будет выражаться в том, что мы Госдумой объявим амнистию и спишем долги за коммунальные платежи хотя бы какой-то группе граждан. Пусть это будут многодетные, путь это будут пенсионеры, пусть это будут граждане старше 80 лет», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Александр Старовойтов (ЛДПР).

Ситуация вокруг решения суда относительно долгов за газ вызвала широкий общественный резонанс. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании с населения республики долга за газ в размере 9 млрд рублей.

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