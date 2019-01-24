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Глава Renault Гон ушел в отставку – министр экономики и финансов Франции

Общество

Сейчас самое важное – подготовить будущее концерна

Париж, 24 января 2019, 10:21 — REGNUM  Глава автомобильного автомобилестроительной корпорации Renault Карлос Гон ушел в отставку, заявил 24 января министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает французское издание Le Figaro.

Ранее Ле Мэр выступил в поддержку избрания в качестве нового главы концерна Жан-Доминика Сенара.

«Карлос Гон ушел в отставку прошлой ночью», — отметил французский чиновник в интервью, данным в рамках Международного экономического форума в Давосе, подчеркнув, что на сегодняшний день важнее всего подключить будущее концерна.

Напомним, в ноябре 2018 года Карлос Гон, а также один из членов совета директоров компании Nissan Грег Келли были взяты под стражу в Японии. Их подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

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