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Недовольные соседи ребёнка-инвалида в Москве выломали откидной пандус

Общество

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего

Москва, 24 января 2019, 10:19 — REGNUM  В Москве началась доследственная проверка по инциденту на улице Авиамоторной с ребёнком-инвалидом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«В одном из жилых домов по улице Авиамоторной в городе Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, следователи обратили внимание и на бездействие сотрудников правоохранительных органов, к которым обратились за помощью. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

«Самое цензурное, что я услышала: «Надо было думать головой, когда рожала ребёнка-инвалида», — цитирует слова матери ребёнка после общения с соседями телеканал «360».

По данным СМИ, откидывающийся пандус в подъезде сначала заклеили, а после и вовсе сломали. Кроме того, прокололи шины у автомобиля, которому выделили во дворе специальное парковочное место. Участковый долгое время не реагировал на телефонные звонки и не предпринимал никаких действий.

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Проблемы инвалидов
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