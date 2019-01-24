В Павлодаре закрыли опасное производство по утилизации медицинских отходов

Павлодар, Казахстан, , 10:19 — REGNUM Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области удовлетворил иск департамента экологии региона по приостановке незаконной деятельности ТОО «Утилизация», сообщает 24 января издание BNews со ссылкой на министерство энергетики республики.

В ведомстве отметили, что в ходе выезда на производственную базу ТОО «Утилизация» было установлено, что вопреки экологическим и санитарным требованиям медицинские отходы классов «Б» и «В» сжигались в кустарной печи.

В министерстве добавили, что медицинские отходы являются экологически опасными отходами, которые представляют угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане было переработано 11,51% от общего объема отходов. В 2017 году этот показатель составил 9%.

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