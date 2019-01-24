Четверг, 24 Января 2019 года
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«Умная» камера напугала американскую семью ядерной атакой

Общество

Устройство взломали хакеры, так как в системе стоял слишком простой пароль

Вашингтон, 24 января 2019, 10:12 — REGNUM  Жительница США Лора Лайонс и её родные собрались прятаться в бомбоубежище после сигнала тревоги от «умной» камеры. Устройство предупредило людей о «запуске» северокорейских ракет по целям на территории Соединенных Штатов, сообщает The Mercury News.

Камера Nest, которая следила за домом семьи Лайонс, отвела им три часа на эвакуацию. Ракеты якобы приближались к Лос-Анджелесу, Чикаго и штату Огайо, сообщалось из динамика устройства. Члены семьи принялись собирать вещи и выбирать пути отъезда.

Запаниковавшая женщина позвонила в службу спасения и в компанию Nest, где ей объяснили, что никакой тревоги нет. Лайонс разгневалась на производителя, однако специалисты объяснили ей, что устройство ни при чем — камеру взломали хакеры, так как в системе стоял слишком простой пароль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Verily зарегистрировала «умные» часы Study Watch как медицинское устройство с функцией электрокардиограммы (ЭКГ). Использование этих часов может быть предписано лечащим врачом.

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