Кадыров: Цифрой долга в 9 млрд рублей жителей России вводят в заблуждение

Грозный, , 10:06 — REGNUM Точная сумма долгов за газ населению Чечни, подлежащих списанию, судом не названа. Она будет определена после полной инвентаризации. Об этом 24 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию о списании газовых долгов, которая широко обсуждается в последние дни.

«Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности», — приводит слова Кадырова его пресс-служба.

По словам чеченского лидера, точную сумму долгов, признанных безнадежными к взысканию, сможет назвать газовая компания после проведения проверок и инвентаризации. Пока же жителей России сообщением о списании многомиллиардных долгов ввели в заблуждение.

«Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населённых пунктов России», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях прокуратура Чечни сообщила о том, что суд принял решение по иску надзорного ведомства о списании долгов жителей республики, взыскать которые «стало безнадежным» из-за истечения срока исковой давности. Называлась общая сумма долга в размере более 9 млрд рублей.

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По данным прокуратуры, компания «Газпром межрегионгаз Грозный» не составляла документы, которые необходимы для списания дебиторской задолженности населения. И в результате незаконного бездействия компании задолженность жителей Чечни за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана.

Как было отмечено в пресс-релизе прокуратуры, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления». В итоге суд признал требования прокуратуры обоснованными и обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность.

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Позже в сообщении прокуратуры данные по сумме списанного долга убрали. Но газовики подтвердили цифры, уточнив, что размер дебиторской задолженности населения Чеченской Республики, в отношении которой принято судебное решение, составляет 9,353 млрд рублей. В сообщении «Газпром межрегионгаз Грозный» говорится, что эта сумма образовалась за восемь лет и девять месяцев — с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

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