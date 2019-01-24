Медсестра из Дагестана спасла жизнь отцу семерых детей

Махачкала, , 10:15 — REGNUM В жизни всегда есть место подвигу: старшая медсестра приемного отделения Центральной больницы Казбековского района Дагестана Равшан Эмеева спасла жизнь отцу семерых детей. За совершенный поступок она награждена почетной грамотой и денежным вознаграждением, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения Дагестана.

В октябре 2018 года во время ремонта дороги в Казбековском районе опрокинулся в обрыв бульдозер, за рулем которого находился местный житель Абдулгапур М. Машина перевернулась четыре раза и повисла на обрыве. Водитель оказался придавленным бульдозером. Свидетелями произошедшего стали местные пастухи, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Получив информацию об аварии, Равшан Эмеева выехала на место происшествия. Отмечается, что ранее ей не приходилось выезжать по вызову. Но поскольку бригада медиков была на выезде, Эмеева решила ехать сама. Оказавшись на месте, медсестра стала добираться до пострадавшего через поврежденное окно в кабине бульдозера.

Девушку не остановило то, что машина могла перевернуться в любой момент. Она пролезла в кабину и сделала окровавленному и теряющему сознание Абдулгапуру М. укол. Затем, схватив водителя за плечи, сумела перетянуть его на более свободное место в кабине. Вскоре к месту аварии подоспели односельчане. Они удерживали бульдозер, не давая ему перевернуться, и помогли вытащить мужчину. Операция заняла около трех часов.

Пострадавшего водителя доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ранами. После оказания необходимой медпомощи многодетный отец был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое водителей маршрутного такси из города Махачкалы Тагир Магомедов и Айдемир Кулдуев стали кавалерами ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». Мужчины в декабре 2018 года спасли выпавшую из окна пятого этажа пятилетнюю девочку, значительно смягчив её падение. Ребёнок получил лишь незначительные ушибы.