Символом Всероссийского фестиваля молодёжи в Перми стал медведь

Пермь, , 10:01 — REGNUM В Пермском крае представили символ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдёт в Перми с 14 по 18 мая. Им стал пермский медведь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

В ведомстве отметили, что выбранный символ имеет многоугольный вид. По словам организаторов фестиваля, он уже хорошо знаком пермякам, поскольку используется как один из элементов фирменного стиля фестиваля «Пермский период. Новое время». Кроме того, изменена поза медведя — он изображён в танце, что даёт отсылку к творческой направленности мероприятия.

Стоит отметить, что на конкурс по разработке символа всероссийского фестиваля поступила 21 заявка. Свои проекты представили молодые люди из Пермского края, а также из Ульяновска и Владивостока.

«Все работы — достойные. Сейчас решается вопрос о том, что все участники конкурса стали гостями фестиваля. Их включат в состав делегаций, такая практика уже существует», — отметили в министерстве образования Прикамья.

Участники конкурса могут стать создателями новых арт-объектов в Перми. Рассматривается возможность по привлечению ребят к разработке и внедрению новых проектов. В краевом минобре подчеркнули, что готовы предоставить все расходные материалы.

Добавим, весной 2019 года в краевую столицу приедет около 3 тысяч самых талантливых студентов из разных вузов России. Напомним, 19 мая 2018 года в Ставрополе во время церемонии закрытия «Российской студенческой весны», объявили, что Пермь станет следующей столицей Российской студвесны.

Осенью 2018 года оргкомитет утвердил 10 основных площадок для проведения мероприятий фестиваля в Перми: завод им. Шпагина, Универсальный Дворец спорта «Молот», Пермский городской дворец культуры им. Солдатова, Пермский академический «Театр-Театр», Большой зал филармонии, частная филармония «Триумф», Пермский театр юного зрителя, Пермский дом народного творчества «Губерния», Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина, Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького.

«Российская студенческая весна» — конкурс студенческого творчества в танцевальном, музыкальном, театральном и других жанрах. Впервые состоялся в 1992 году, но берёт своё начало из советских комсомольских фестивалей самодеятельности.