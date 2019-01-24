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Экипаж ледокола «Араон» эвакуировал исследовательскую группу из Антарктики

Общество

Ледокол доставит китайскую исследовательскую группу в Новую Зеландию

Сеул, 24 января 2019, 10:14 — REGNUM  Экипаж южнокорейского ледокола «Араон» эвакуировал китайскую исследовательскую группу из Антарктики, состоящую из 24 человек, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, 24 китайских исследователя работали над строительством базы на острове Инэкспрессибл, недалеко от южнокорейской научно — исследовательской станции Чан Бого.

Однако когда китайский ледокол должен был отправиться обратно в Китай, произошло столкновение с айсбергом. После чего правительство Китая обратилось к Южной Корее с просьбой эвакуировать экипаж.

Известно, что ледокол «Араон» доставит китайский исследователей в порт Литтелтон, Новая Зеландия 4 февраля и отправится обратно на станцию Чон Бого для вывода своих исследователей, которые закончат свои работы к 9 февраля.

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