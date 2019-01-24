«Голодные обмороки» школьников Кузбасса получили отклик в Приангарье

Иркутск, , 09:53 — REGNUM Пока в Кузбассе идёт разбирательство со словами омбудсмена Дмитрия Кислицына, заявившего о голодных обмороках школьников, у которых нет денег на обеды, парламентарии Иркутской области подтверждают: после введения новых критериев адресности и нуждаемости число школьников, получающих бесплатное питание, сократилось, и проблемы со школьным питанием действительно существуют. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте Законодательного собрания Иркутской области.

«Система организации питания детей в школах Иркутской области требует усовершенствования. Необходимо повысить качество питания и расширить перечень категорий детей, имеющих право на льготы», — заявил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол.

Обсуждая возможность изменения законодательства, парламентарии признали, что в Приангарье вопрос с организацией бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении многих лет остается нерешенным: питаться бесплатно в школьных столовых могут только те из них, кто относится к категории малоимущих. Большинство же школьников-инвалидов не имеют такой льготы, так как обучаются не в государственных коррекционных школах, которых нет во многих районах области, а в общеобразовательных.

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Семёновой, требует изменения ситуация, когда за одинаковый обед родители детей, не имеющих льготы, платят больше выделяемой из бюджета суммы на бесплатное питание малоимущих школьников.

«Не решен вопрос по организации лечебного питания для детей с такими заболеваниями, как аллергия, диабет и другие», — признала иркутский омбудсмен.

Как пояснила депутат Ирина Синцова, такая ситуация сложилась после введения новых критериев адресности. По её словам, в парламент поступает много обращений от родителей детей, которым необходима такая мера поддержки, но в рамках действующего законодательства она не может быть предоставлена.

По итогам совещания принято решение провести анализ статистических данных по количеству школьников разных категорий и, исходя из этого, посчитать сумму требуемого финансирования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил, что в некоторых школах Кузбасса ученики стали падать в голодные обмороки из-за того, что их родители не могут оплатить питание своих детей в школах. Прокуратура и следственные органы в связи с этим инициировали соответствующие проверки. К разбирательству подключился ОНФ. 23 января 2019 года его активисты, как отмечает Sibdepo.ru, пообщались с родителями подростков и их учителями в Кемеровском муниципальном районе, и пока они не нашли подтверждения слов омбудсмена.

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