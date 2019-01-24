Москва 24 января окажется во власти арктического холода

Москва, , 09:44 — REGNUM Температура воздуха в Москве и Московской области 24 января будет ниже климатической нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

"Сегодня на погоду столичного региона скажется влияние высотной ложбины североатлантического циклона, из-за чего небо немного нахмурится, кое-где осыпаясь незначительным снегом, а температура останется на 6−7 °С ниже своей климатической нормы», — рассказали синоптики.

По их словам, столица России остаётся в мешке арктического холода.

Днём ожидается облачная погода с прояснениями, возможен снег. Столбик термометра в Москве опустится в столице до — 14 °C, в Подмосковье до — 16 °C. Скорость ветра не поднимется выше 6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83−88%.

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