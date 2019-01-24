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Власти Саудовской Аравии планируют организовать в королевстве рэп-концерт

Общество

А также бег быков

Власти Саудовской Аравии планируют организовать в королевстве рэп-концерт
Рэп звезда

Эр-Рияд, 24 января 2019, 09:50 — REGNUM  Главное управление развлечений Саудовской Аравии может пригласить в королевство для выступления популярного рэпера Jay Z, сообщает 24 января Al Jazeera.

Целью подобной акции является привлечение дополнительных доходов в казну государства от расширения развлекательного бизнеса. Также власти страны подумывают об устройстве бега быков, который несколько напоминает аналогичные мероприятия в Испании.

Согласно заявлениям официальных властей, целью Эр-Рияда является вхождение в топ 10 мировых стран, зарабатывающих на развлекательном бизнесе. В Азии Саудовская Аравия планирует войти в четверку.

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Экономика Саудовской Аравии
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