Власти Саудовской Аравии планируют организовать в королевстве рэп-концерт

Эр-Рияд, , 09:50 — REGNUM Главное управление развлечений Саудовской Аравии может пригласить в королевство для выступления популярного рэпера Jay Z, сообщает 24 января Al Jazeera.

Целью подобной акции является привлечение дополнительных доходов в казну государства от расширения развлекательного бизнеса. Также власти страны подумывают об устройстве бега быков, который несколько напоминает аналогичные мероприятия в Испании.

Согласно заявлениям официальных властей, целью Эр-Рияда является вхождение в топ 10 мировых стран, зарабатывающих на развлекательном бизнесе. В Азии Саудовская Аравия планирует войти в четверку.

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