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ЧП на Каме: в Перми вторые сутки дрейфуют дебаркадеры

Общество

Оторванные от берега дебаркадеры стоят посреди реки, вмерзшие в лёд

Пермь, 24 января 2019, 09:20 — REGNUM  В Перми чиновникам 25 января специалисты должны предоставить план мероприятий по швартовке двух дебаркадеров, которые оторвались от берега и стали неуправляемыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

В горадминистрации отметили, что суда обездвижены, поскольку вмёрзли в лёд. Угрозы мосту нет. Дебаркадеры находятся примерно в 200 метрах от него. В ближайшее время в регионе ожидаются холода. Ситуация на реке вряд ли измениться, лёд по-прежнему будет прочным.

К 25 января специалисты должны произвести расчёты сил и средств, а также представить наиболее удобный и безопасный вариант швартовки судов к берегу. Пока же нет ясной картины к какому берегу буксировать дрейфующие дебаркадеры — левому или правому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января от причала в речном порту Перми оторвались три судна. На одном охранник успел вовремя сбросить якорь. Ещё два дебаркадера отплыли от причала на солидное расстояние. На неуправляемых судах находились три человека — два охранника и рыбак. Всех их эвакуировали.

Поскольку суда двигались по направлению к коммунальному мосту, то возникла угроза столкновения с опорой. Ночью с 22 на 23 января движение транспорта на инженерном сооружение приостанавливалось.

В городе объявлен режим повышенной готовности. В районе моста дежурят автоинспекторы, чтобы при возникновении угрозы перекрыть движение. Особой режим отменят только, когда дебаркадеры пришвартуют к берегу.

Читайте ранее в этом сюжете: Инцидент на Каме: в Перми решают вопрос о буксировке дрейфующих судов

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