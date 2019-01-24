Жестокое изнасилование и убийство школьницы: свердловчанину грозит 25 лет

Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемому в изнасиловании и убийстве школьнице гражданину грозит до 25 лет лишения свободы в тюрьме и колонии строгого режима. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание подсудимому в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Судебный вердикт будет вынесен 30 января.

Как сообщало ИА REGNUM, изнасилование и жестокое убийство школьницы произошло в Екатеринбурге на спортивной площадке школы №57 в 2011 году. Неизвестный напал на 14-летнюю девочку с ножом, угрожая, изнасиловал её, а затем нанёс ребёнку более 40 ударов ножом, от чего школьница скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан только спустя 16 лет, в мае 2017 года. Им оказался житель Екатеринбурга 1969 года рождения. Ему также были предъявлены обвинения в нескольких изнасилованиях, которые он по версии следствия совершил в период с 1999 по 2008 годы в отношении нескольких женщин.

Отметим, несмотря на то, что в доказательство вины следственные органы представили результаты судебно-медицинской экспертизы, подсудимый своей вины не признаёт.

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