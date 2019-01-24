На линиях метро Южной Кореи построят приемные станции с технологией DMB

Сеул, , 09:23 — REGNUM В ближайшем будущем пользователи 8 линий метро в Южной Корее смогут смотреть телепередачи и слушать FM-радио в подземных туннелях метро, сообщает YTN.

24 января представители компании по строительству и управлению железными дорогами Korea Rail Network Authority сообщили, что в стране начнется строительство приемных станции с технологией DMB для аварийного вещания, которое планируется завершить к 2022 году.

Предположительно, построенные приемные сооружения будут охватывать более 113 км подземных туннелей. Известно, что оборудование поставят на линии метро Гванджон (участок Кымджон — Сонпави), линии Ансан (участок Оидо — Кымджон), линии Йонсан (участок Йонсан — Каджва), линии Пусан (участок Сувон — Ванщимни).

Согласно представителям компании, когда строительство будет завершено, пользователи метрополитена смогут смотреть программы и слушать радио в подземных туннелях, а также в случае чрезвычайной ситуации (например, стихийное бедствие) люди смогут узнать о ней в режиме реального времени и обеспечить безопасность.

Digital Multimedia Broadcasting или DMB — это технология, позволяющая передавать цифровой сигнал на мобильные устройства, такие как мобильный телефон или КПК, что позволяет прослушивать на них радио и смотреть телевизионные программы.