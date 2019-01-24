«Газпром» назвал самых злостных неплательщиков в Дагестане

Махачкала, , 09:22 — REGNUM Наиболее злостных неплательщиков по газу в Дагестане назвал ООО «Газпром межрегионгаз». В список крупных должников вошли 14 предприятий жилищно-коммунального сектора и ряд коммерческих объектов, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе компании.

Самая крупная задолженность выявлена у ООО «Дагестанэнерго» — 364 млн рублей. Следом идут ОАО «Махачкалатеплоэнерго» и ОАО «Махачкалатеплосервис», задолжавшие 322 и 115 млн рублей соответственно.

С менее крупными долгами в список также попали ООО «Цементнопомольный комбинат», ООО «Теплоснаб» города Хасавюрта, ООО «Сфера» города Южно-Сухокумска, ООО «Нарт-М», ООО «Лидер Транс Строй», ООО «ЖКХ Теплосервис», ООО «Дагестан Стекло Тара», ООО «Атлан», МУП «Тепловые сети» города Избербаша, МУП «Буйнакскгортеплосервис» и КПРД «ОКХОЗ».

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Как сообщало ИА REGNUM, Чечня и Дагестан компанией «Газпром межрегионгаз» названы регионами с самими большими долгами населения за газ. Субъекты накопили задолженности в объёме более 13 млрд рублей и более 9 млрд рублей соответственно.

Следом идут ещё два региона СКФО: Кабардино-Балкария (2,732 млрд рублей) и Ингушетия (1,131 млрд рублей). В список должников-миллиардеров также вошёл и Краснодарский край, накопивший долги в размере 1,262 млрд рублей. Общая сумма долга населения России за газ на 1 декабря 2018, согласно данным газовиков, составила 37,9 млрд рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз» также назвал лидирующие субъекты по количеству предприятий, чья задолженность по состоянию на 1 декабря 2018 года превышает 10 млн рублей. На первом месте этого анти-рейтинга расположилась Московская область — 118 юридических лиц, которые не доплатили от 10 млн до 600 млн рублей. Далее следуют Тверская область (66 юрлиц), Пермский край (47), Саратовская область (44).

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