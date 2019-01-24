Глава Росрыболовства назвал самую полезную в мире рыбу

Москва, , 08:52 — REGNUM Самая полезная в мире рыба — боганидский голец. Она обитает в озёрах Сибири и, по утверждению учёных из Красноярска, в ней содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Комментируя это утверждение, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что уважает заключение коллег из Российской академии наук, однако эта рыба недоступна массовому потребителю.

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«К сожалению, гольцы массовому потребителю недоступны, их немного», — сказал в интервью «Российской газете» Шестаков.

Однако есть у этой полезной рыбы достойная альтернатива. Например, сардина иваси, известная ещё с советских времён.

«Мы недавно возобновили ее промысел. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3», — добавил глава Росрыболовства.

Как сообщало ИА REGNUM, первые уловы сардины иваси и скумбрии на Дальнем Востоке выловили на три недели раньше, чем в 2017 году. В 2017 году вылов скумбрии вырос почти в 5,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года — до 51,4 тыс. тонн, объем добычи сардины увеличился в 2,5 раза — до 16 тыс. тонн. Спрос на продукцию из сардины и скумбрии был очень высок, и в сегменте розничных продаж зафиксирован значительный рост этой категории.

За неполный 2018 год на Дальнем Востоке было добыто 133 тыс. тонн пелагических видов рыб, что более чем в два раза выше уровня 2017 года. Основную долю вылова составляет сардина иваси — освоено около 60 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше прошлогоднего показателя. Объем добычи скумбрии вырос на 75% — до 66 тыс. тон. Сайры освоено на 24% больше — 7,8 тыс. тонн.